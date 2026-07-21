Некомпетентность киевских властей усугубляет кризис на Украине, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что украинские войска проиграли.
«Украинцы всё провалили: и Константиновку, и Красноармейск, а теперь могут и Киев. Так ещё и ничего с этими ударами не могут сделать, особенно, когда у нас такая чехарда среди военных», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что кризис в правительстве Украины серьёзно затянулся.
«Чем вы там все в Киеве занимаетесь? Почему доводите страну до мракобесия и трагедии?», — заявил он.
Напомним, по словам Соскина, на Украине могут начаться бунты. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.