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Довели до мракобесия: в Киеве признали поражение Украины

Некомпетентность киевских властей усугубляет кризис на Украине, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Некомпетентность киевских властей усугубляет кризис на Украине, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что украинские войска проиграли.

«Украинцы всё провалили: и Константиновку, и Красноармейск, а теперь могут и Киев. Так ещё и ничего с этими ударами не могут сделать, особенно, когда у нас такая чехарда среди военных», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что кризис в правительстве Украины серьёзно затянулся.

«Чем вы там все в Киеве занимаетесь? Почему доводите страну до мракобесия и трагедии?», — заявил он.

Напомним, по словам Соскина, на Украине могут начаться бунты. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.

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