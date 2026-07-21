Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принес извинения бывшему министру обороны страны Михаилу Федорову на фоне массовых протестов, которыми охвачена вся Украина. В беседе с журналистами местного издания «Милитарный» он признался, что не знал о наличии конфликта между ними.
«Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром (Федоровым. — Прим. Ред.) был конфликт. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким», — заявил Сырский.
Напомним, 15 июля на Украине вместе с премьер-министром Юлией Свириденко был отправлен в отставку молодой министр обороны Михаил Федоров, едва продержавшийся на этой позиции полгода. Его место, как тогда предполагалось, займет генерал полиции, а ныне министр МВД Игорь Клименко.
Это вызвало массовые протесты, которые организовали подконтрольные Западу НКО внутри Украины. На картонный Майдан вышла молодежь из десятка крупных городов страны.
На Западе, между тем, заволновались. По мнению СМИ, глава киевского режима Владимир Зеленский совершил просчет, отправив в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Этим решением Зеленский вызвал правительственный кризис и добился только нестихающих протестов. Кроме того, во время них протестующие призывают к отставке самого Зеленского.
В Германии же прямо заявили, что Евросоюз лишился ключевого партнера по развитию беспилотников после отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Он считался одним из создателей украинской стратегии по производству и применению дронов. ЕС вкладывал в нее миллиарды евро и рассчитывал использовать опыт Киева при развитии собственной оборонной промышленности.
В Кремле отреагировали на новые украинские события сдержанно. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для Российской Федерации не имеет значения, кто именно возглавляет Министерство обороны Украины. Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить специальную военную операцию.