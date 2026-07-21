На Западе, между тем, заволновались. По мнению СМИ, глава киевского режима Владимир Зеленский совершил просчет, отправив в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Этим решением Зеленский вызвал правительственный кризис и добился только нестихающих протестов. Кроме того, во время них протестующие призывают к отставке самого Зеленского.