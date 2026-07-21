ТОГУ присвоили имя первого ректора Михаила Даниловского

Тихоокеанскому государственному университету присвоили имя Михаила Павловича Даниловского. Данную инициативу ранее предложили трудовой коллектив университета и студенческое сообщество, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Михаил Даниловский является первым ректором университета, ученым, педагогом, изобретателем, а также участником Великой Отечественной войны. Во главе вуза он стоял 30 лет, начиная с момента основания учебного заведения.
— Михаил Павлович — это не просто имя в истории университета, это целая эпоха. Человек невероятной закалки, фронтовик. Присвоение вузу его имени — это признание вклада, который он внес в судьбы тысяч своих выпускников и в развитие научно-технического потенциала всего края. Для нынешних студентов и преподавателей это не только высокая честь, но и серьезная ответственность: теперь они работают и учатся в стенах, которые носят имя человека, чья жизнь была посвящена созиданию и служению людям. Уверен, что славные традиции, заложенные Михаилом Павловичем, станут надежным фундаментом для будущих поколений профессионалов, — сказал председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о проведении сеанса прямой радиосвязи с экипажем Международной космической станции. Космонавты вышли на связь во время пролета МКС над регионом.