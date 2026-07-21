ТОГУ присвоили имя первого ректора Михаила Даниловского

— Михаил Павлович — это не просто имя в истории университета, это целая эпоха. Человек невероятной закалки, фронтовик. Присвоение вузу его имени — это признание вклада, который он внес в судьбы тысяч своих выпускников и в развитие научно-технического потенциала всего края. Для нынешних студентов и преподавателей это не только высокая честь, но и серьезная ответственность: теперь они работают и учатся в стенах, которые носят имя человека, чья жизнь была посвящена созиданию и служению людям. Уверен, что славные традиции, заложенные Михаилом Павловичем, станут надежным фундаментом для будущих поколений профессионалов, — сказал председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов.