Облава на мигрантов прошла на правобережье Красноярска (видео)

Правоохранители и дружинники провели оперативно-профилактический рейд «Мигрант» на стройках и фермерских хозяйствах в Ленинском районе Красноярска.
Всего проверке подверглись 60 иностранных граждан. В отдел полиции для дальнейшего разбирательства доставили 37 иностранцев. Из них четверо взрослых и один подросток были помещены в специальные центры временного содержания.
По итогам рейда на нарушителей составили пять административных протоколов: три по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание/проживание в РФ); один по ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ (Повторное в течение одного года незаконное осуществление иностранными гражданами или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ); один по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства), также по данному факту решается вопрос о привлечении юридических лиц к ответственности.
Кроме этого, в ходе проверки жилого сектора выявили уголовно наказуемое преступление — фиктивную постановку на учет иностранных граждан.
«Полицейские Красноярска продолжат проводить подобные профилактические мероприятия во всех районах краевого центра с целью выявления и пресечения фактов нарушений миграционного законодательства», — предупредили в ГУ МВД.
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