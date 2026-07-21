Облава на мигрантов прошла на правобережье Красноярска (видео)

По итогам рейда на нарушителей составили пять административных протоколов: три по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание/проживание в РФ); один по ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ (Повторное в течение одного года незаконное осуществление иностранными гражданами или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ); один по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства), также по данному факту решается вопрос о привлечении юридических лиц к ответственности.