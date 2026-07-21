В ГД рассказали, у кого изменится размер пенсии с 1 августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Некоторые группы пенсионеров получат автоматический перерасчет выплат с 1 августа. Среди них — работающие и те, чьи средства находятся в управлении Соцфонда, рассказал ТАСС депутат от КПРФ Алексей Куринный.
«С 1 августа 2026 года некоторые категории пенсионеров ждет новый автоматический перерасчет. Прежде всего, это коснется работающих пенсионеров. Но максимальная надбавка для них, к сожалению, сегодня ограничена только тремя пенсионными баллами — получится в деньгах чуть меньше 500 рублей, в то время как за такую же работу и стаж до назначения пенсии может начисляться большее число баллов», — сказал он.
Кроме того, будет проведен перерасчет накопительных пенсий для пенсионеров, деньги которых находятся в управлении Социального фонда РФ — это средства от инвестиционного дохода за прошлый год. Для многих из них прибавка составит 17,3%.
«Напомню, что в эту категорию входят участники программы государственного софинансирования пенсий, граждане 1967 года рождения и моложе, но только те, у кого есть накопления за 2002−2013 годы, граждане, направившие средства маткапитала на будущие пенсии, а также мужчины 1953−1966 годов рождения и женщины 1957−1966 годов рождения, за которых работодатели перечисляли взносы на накопительную часть пенсии в 2002—2004 годах», — пояснил депутат.
Также двойную фиксированную выплату в размере более 19 тыс. рублей начнут получать пенсионеры, получающие страховую пенсию, которым в июле исполняется 80 лет, добавил Куринный.