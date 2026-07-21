В ГД рассказали, у кого изменится размер пенсии с 1 августа

«С 1 августа 2026 года некоторые категории пенсионеров ждет новый автоматический перерасчет. Прежде всего, это коснется работающих пенсионеров. Но максимальная надбавка для них, к сожалению, сегодня ограничена только тремя пенсионными баллами — получится в деньгах чуть меньше 500 рублей, в то время как за такую же работу и стаж до назначения пенсии может начисляться большее число баллов», — сказал он.