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До 95,5 тысячи га выросла площадь лесных пожаров в Красноярском крае

В крае действует 101 пожар в трёх северных округах.

За сутки площадь лесных возгораний в Красноярском крае увеличилась с 77,4 до 95,5 тысячи гектаров.

По данным Лесопожарного центра на утро 21 июля, в крае действует 101 пожар в трёх северных округах — Эвенкии, Туруханском и Енисейском.

Угрозы населённым пунктам нет. В тушении участвуют около 1,4 тысячи человек. Ситуация остаётся под контролем.

Синоптики прогнозируют во вторник в Эвенкии и Туруханском округе грозы, которые могут повлиять на распространение огня.

Ранее мы сообщали, что потепление привело в Сибирь опасных существ.