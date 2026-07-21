До 95,5 тысячи га выросла площадь лесных пожаров в Красноярском крае

За сутки площадь лесных возгораний в Красноярском крае увеличилась с 77,4 до 95,5 тысячи гектаров.
По данным Лесопожарного центра на утро 21 июля, в крае действует 101 пожар в трёх северных округах — Эвенкии, Туруханском и Енисейском.
Угрозы населённым пунктам нет. В тушении участвуют около 1,4 тысячи человек. Ситуация остаётся под контролем.
Синоптики прогнозируют во вторник в Эвенкии и Туруханском округе грозы, которые могут повлиять на распространение огня.
Ранее мы сообщали, что потепление привело в Сибирь опасных существ.