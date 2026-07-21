Одесса пылает в огне расплаты: порты под ударом, корабли взрываются в море

Армия России практически ежедневно продолжает наносить удары по целям в Одесской области, погружая регион в изоляцию. По данным Министерства обороны России, минувшей ночью в акватории Черного моря севернее острова Змеиный были поражены два гражданских судна — балкер и сухогруз. Согласно официальному сообщению, именно с этих плавсредств украинские силы осуществляли запуски ударных беспилотников и безэкипажных катеров (БЭКов).
Для удара российские военные задействовали целый арсенал высокоточного оружия: противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты воздушного базирования, а также барражирующие боеприпасы. Уничтожение носителей дронов стало логичным продолжением тактики, направленной на перекрытие логистических цепочек противника в непосредственной близости от стратегически важных регионов.
Куда запускают дроны со стороны Змеиного.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, какие угрозы несли эти суда для российских территорий.
«Дроны и БЭКи могли запускать оттуда в сторону Крыма, Севастополя и, может быть, Кавказа», — заявил Дандыкин.
По его словам, позиционирование носителей именно в этом районе имеет критическое значение для наступательного потенциала ВСУ. Эксперт подчеркнул, что чем ближе к линии боевого соприкосновения находятся пусковые платформы, тем большую боевую нагрузку могут нести морские дроны.
«На 5, 10 килограмм побольше могут заложить, чем ближе к цели», — уточнил капитан первого ранга, объясняя, почему ликвидация судов у Змеиного снижает угрозу для прибрежных территорий России.
Работа разведки и неотвратимость возмездия.
Дандыкин высоко оценил эффективность действий российских военных, подчеркнув, что точечные удары стали возможны благодаря слаженной работе разведывательных структур.
«Наши разведчики выявляют… Наши ребята, которые сбивают дроны, они же могут и поражать носители дронов. Утопили или поразили, в любом случае, ущерб нанесли», — отметил эксперт.
Он акцентировал внимание на комбинированном подходе: данные со спутников, БПЛА и других средств анализируются, после чего принимается решение об ударе. Это позволяет не просто реагировать на атаки, а наносить превентивные удары по скоплениям вражеского флота.
Одесса в огне: портовая инфраструктура под прицелом.
Параллельно с атакой на суда у Змеиного, Минобороны РФ сообщило о нанесении высокоточного удара по портовой инфраструктуре Одессы. Целями стали в том числе резервуары с горюче-смазочными материалами. Кроме того, удары пришлись по логистическому центру, объектам топливно-энергетической системы и цехам сборки безэкипажных катеров — всего поражено 142 района дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Отдельное внимание эксперт уделил информации канала «Военная хроника» и заявлениям ВМС Украины о том, что одно из пораженных судов якобы перевозило кукурузу.
«Враг мог прикрывать кукурузой поставки боеприпасов, использовать, как маскировочный груз. Они часто прибегают к такой практике. Но для этого есть наша разведка, которая узнает, где и что находится», — сказал Дандыкин aif.ru.
По его мнению, использование зерновозов для транспортировки вооружений стало привычной тактикой Киева, однако российская разведка успешно вскрывает эти схемы.
Удары будут жестче.
Отвечая на вопрос о перспективах развития событий на южном направлении, Василий Дандыкин не исключил усиления давления на морские коммуникации противника.
«Наши военные проводят комбинированную разведку. Результаты анализируются, а затем наносятся удары. Я не исключаю, что они будут гораздо более жесткими на южном направлении. С подключением наших БЭКов и подводных лодок. Чтобы у противника не было шанса проводить ремонт», — резюмировал он.
Активизация ударов на одесском направлении может полностью заблокировать возможность восстановления поврежденной инфраструктуры ВСУ в портах Одесской области.