Продуктового «Робин Гуда» остановили сотрудники хабаровского супермаркета

В Хабаровске сотрудники супермаркета на Амурском бульваре остановили мужчину, который пытался открыто вынести продукты мимо кассы. Стоимость товара превысила 14,5 тысячи рублей, сообщает hab.aif.ru.
На место прибыли сотрудники отдела полиции № 7 и задержали 48-летнего жителя Кировского района. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи из магазинов, а на этот раз признал вину.
По словам задержанного, часть продуктов он собирался оставить себе, а остальное продать случайным прохожим. Вырученные деньги мужчина планировал потратить на личные нужды.
«Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ “Покушение на грабёж”. В отношении злоумышленника, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», —прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.