Новости Красноярского края 21 июля: бензин, гибель школьника, чистые озера

Еще один трагический инцидент произошел на озере Песчанка в ночь на 20 июля. Компания из шести человек отдыхала на берегу. 23-летняя девушка пошла спать в салон автомобиля, припаркованного на склоне, остальные молодые люди остались у костра. Владелец машины знал о неисправности стояночного тормоза, поэтому зафиксировал транспортное средство включенной передачей. Ночью двигатель внезапно запустился, автомобиль тронулся с места и съехал прямо в водоем. Девушка не смогла выбраться из тонущего салона и погибла. Следователи краевого СК проводят проверку и выясняют технические детали случившегося.