Новости Красноярского края 21 июля: бензин, гибель школьника, чистые озера

В Красноярском крае следователи разбираются в обстоятельствах сразу двух трагедий: в деревне Минино мальчик погиб от удара током, а на озере Песчанка девушка утонула в скатившейся в воду машине. Водители продолжают наблюдать за рекордным ростом цен на бензин. А Роспотребнадзор одобрил новый пляжи для безопасного купания. Главные новости 21 июля читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Гибель 10-летнего мальчика в Минино: что известно.
Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования ребенка. Вечером 19 июля десятилетний мальчик мыл квадроцикл во дворе частного дома на улице Полевой. Подросток использовал автоматическую мойку, подключив ее к электросети через самодельный удлинитель.
В процессе работы начался дождь. Школьник попытался обесточить оборудование и вытащил вилку из розетки. В этот момент ребенок получил мощный удар током. Травма оказалась смертельной — мальчик скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители уточняют, что семья погибшего считается благополучной и на учетах не состоит.
Автомобиль скатился в озеро: подробности гибели 23-летней девушки.
Еще один трагический инцидент произошел на озере Песчанка в ночь на 20 июля. Компания из шести человек отдыхала на берегу. 23-летняя девушка пошла спать в салон автомобиля, припаркованного на склоне, остальные молодые люди остались у костра. Владелец машины знал о неисправности стояночного тормоза, поэтому зафиксировал транспортное средство включенной передачей. Ночью двигатель внезапно запустился, автомобиль тронулся с места и съехал прямо в водоем. Девушка не смогла выбраться из тонущего салона и погибла. Следователи краевого СК проводят проверку и выясняют технические детали случившегося.
Что с бензином в Красноярске 21 июля: цены на АЗС сегодня.
Аналитики Красноярскстата зафиксировали существенный скачок стоимости горючего. За первый летний месяц бензин в регионе подорожал в среднем на 10,23%, а с начала года цифра достигла 11,93%. В аналогичном периоде прошлого года цены выросли менее чем на один процент. Общая региональная инфляция в июне текущего года оценивается ведомством всего в 0,79%.
Ценовой разрыв на заправочных станциях города остается достаточно серьезным. Крупные федеральные сети удерживают базовые значения: литр АИ-92 здесь продают примерно по 63 рубля, АИ-95 стоит около 67 рублей, дизельное топливо оценивают в 83,25 рубля.
На региональных сетях цены на бензин выше: стоимость АИ-92 начинается с 83 рублей, АИ-95 предлагают за 86,70 рубля, дизель обходится водителям в 98,70 рубля. Максимальные цифры демонстрируют независимые частные станции. Стоимость литра АИ-92 там доходит до 135 рублей, АИ-95 пробивает отметку 140 рублей, а за дизель и премиальный АИ-98 владельцы бизнеса просят 130 и 145 рублей соответственно.
Краевое правительство и Минпромторг контролируют ситуацию, обеспечивая горючим экстренные службы, транспортные компании, аграриев и участников северного завоза. Губернатор Михаил Котюков доложил об обстановке заместителю председателя Правительства РФ Александру Новаку. Вводить жесткие общекраевые лимиты власти не планируют.
Новые назначения в правительстве Красноярского края.
Первый заместитель губернатора и председатель правительства региона Алексей Медведев утвердил новые кадровые решения. Заместителем министра транспорта назначен Евгений Якуба. Управленец возьмет кураторство над пассажирскими перевозками, развитием водного и воздушного сообщения, отраслевыми программами и масштабным проектом красноярского метротрамвая.
Пост заместителя министра экологии занял Леонид Арламенков, он же возглавил отдел государственного экологического надзора. В зону его ответственности вошел контроль за соблюдением природоохранного законодательства, охрана атмосферного воздуха и сфера обращения с отходами. Кадровые перестановки призваны усилить работу ключевых ведомств.
Озера для купания в Красноярске: где можно купаться.
Региональный Роспотребнадзор официально разрешил купание на территории озера-парка «Емельяновское». Санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности воды специалисты подписали 20 июля. Это уже пятый водный объект в Красноярском крае, подтвердивший соответствие гигиеническим нормативам. Теперь жители региона могут смело приезжать на водоем без опасений за свое здоровье.
Санитарные врачи также напоминают об открытии трех пляжных зон на острове Татышев. Озеро Зеркальное, залив Стрелка и водоем возле Октябрьского моста полностью очистились естественным путем. Ранее эпидемиологи вводили запрет из-за превышения микробиологических показателей, однако сейчас свежие лабораторные анализы подтвердили абсолютную безопасность воды.