Ничего хорошего: что ждет женщин-штурмовиков ВСУ в плену

Одной из штурмовых рот 5-й батальонно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области командует женщина. О своем командире по имени Алина сообщил российским силовикам пленный украинский боевик.
«Женщин в ВСУ достаточно много. Как правило, они встречаются среди дроноводов, связистов, снайперов. В среде штурмовиков женщина — это большая редкость, потому что физические данные женского и мужского организма очень разные. То есть женщинам на таких боевых должностях очень непросто», — оценил это сообщение в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
Собеседник издания уточнил, что при попадании в плен отношение к женщинам-штурмовикам будет таким же, как и к мужчинам.
«В плену всех боевиков ВСУ ждёт одинаковая история. К женщинам не будет какого-то особого отношения», — сказал он.
Гагин уточнил, что дело каждого пленного рассматривается индивидуально, устанавливается его причастность к военным преступлениям против мирного населения, выносится решение о его дальнейшей судьбе.