Ничего хорошего: что ждет женщин-штурмовиков ВСУ в плену

«Женщин в ВСУ достаточно много. Как правило, они встречаются среди дроноводов, связистов, снайперов. В среде штурмовиков женщина — это большая редкость, потому что физические данные женского и мужского организма очень разные. То есть женщинам на таких боевых должностях очень непросто», — оценил это сообщение в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.