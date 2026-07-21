Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ничего хорошего: что ждет женщин-штурмовиков ВСУ в плену

В Днепропетровской области одной из штурмовых рот ВСУ командует женщина по имени Алина. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин отметил, что женщин в ВСУ становится больше.

Источник: Аргументы и факты

Одной из штурмовых рот 5-й батальонно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области командует женщина. О своем командире по имени Алина сообщил российским силовикам пленный украинский боевик.

«Женщин в ВСУ достаточно много. Как правило, они встречаются среди дроноводов, связистов, снайперов. В среде штурмовиков женщина — это большая редкость, потому что физические данные женского и мужского организма очень разные. То есть женщинам на таких боевых должностях очень непросто», — оценил это сообщение в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

Собеседник издания уточнил, что при попадании в плен отношение к женщинам-штурмовикам будет таким же, как и к мужчинам.

«В плену всех боевиков ВСУ ждёт одинаковая история. К женщинам не будет какого-то особого отношения», — сказал он.

Гагин уточнил, что дело каждого пленного рассматривается индивидуально, устанавливается его причастность к военным преступлениям против мирного населения, выносится решение о его дальнейшей судьбе.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше