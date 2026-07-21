Какой церковный праздник отмечают 21 июля

21 июля 2026 года, вторник, день почитания икон Пресвятой Богородицы. Сегодня в церкви прославляют явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579) и знамение от иконы Божией Матери Благовещения во граде Устюге (1290), а также чтут списки с Казанской иконы Божией Матери. Иконы дня В этот день в церкви празднуется явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), прославляется знамение от иконы Божией Матери Благовещения во граде Устюге (1290) Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579) История почитания Казанской иконы Божией Матери началась летом 1579 года. После страшного пожара, уничтожившего часть Казани, девятилетней девочке Матроне во сне трижды явилась Богородица. Она указала место на пепелище сгоревшего дома, где был спрятан Её святой образ. Икона действительно была найдена в указанном месте. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления иконы храм в честь Казанской иконы Божией Матери (где и поместили святыню) и основать женский монастырь. Казанская икона Божией Матери — одна из самых чтимых святынь России. С этим образом связаны ключевые моменты в истории государства. К этой иконе и сейчас обращаются в болезни или тяжелых жизненных обстоятельствах. В ней видят главную Защитницу русской земли. Именно к этому образу взывают со словами молитвы, уповая на помощь Богородицы. Оригинальная икона была утрачена, но сохранились списки. 21 июля — день чтимых списков с Казанской иконы Божией Матери: Казанская (Московская) (1612), Казанская (Казанский список) (1579), Казанская (Петербургский список) (1721), Казанская (Ярославская) (1588), Казанская (Вязниковская) (1624), Казанская (Нижнеломовская) (1643), Казанская (Витебская) (1655), Казанская (Тобольская) (1661), Казанская (Каплуновская) (1689), Казанская (Тамбовская) (1695), Казанская (Пензенская) (1717), Казанская (Песчанская) (1754), Казанская (Чимеевская) (1770), Казанская (Высочиновская) (XVIII), Казанская (Вышенская) (1812). Также в этот день почитается Якобштадтская икона Божией Матери (XVII). Святые дня 21 июля православная церковь чтит память: • Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца (1303). В XIII веке в Великий Новгород прибыл с торговыми делами немецкий купец. Красота православных храмов и богослужений так поразила его, что он принял крещение, раздал всё свое богатство бедным и остался на Руси. Стремясь к смирению, он избрал сложный путь — подвиг юродства (добровольного безумства ради Христа). Скитаясь, святой поселился в Великом Устюге. Он выбрал себе место прямо на паперти высокого соборного храма Успения Божией Матери, где жил круглый год под открытым небом. Днями он ходил по улицам, терпя насмешки, а ночи проводил в молитве у дверей храма. Самым известным чудом праведника стало спасение Устюга от «каменно-огненной тучи». Увидев угрозу городу, Прокопий пал перед иконой Богородицы со слезами о милости. Стихия чудесным образом обошла город стороной. Считая это заступничеством Божией Матери, святой продолжал свой подвиг юродства до самой смерти. Почитание чудотворной Устюжской иконы Божией Матери тесно связано с именем преподобного Прокопия и его молитвами об избавлении Устюга от беды. • Великомученика Прокопия (303). Святой великомученик Прокопий (до крещения — Неаний) жил во времена гонений на христиан. Будучи знатным римлянином и проконсулом, он получил приказ преследовать верующих. Однако по пути в Александрию ему привиделся сам Спаситель, после чего Неаний уверовал. За отказ поклоняться идолам его подвергли жестоким пыткам. На святого донесла его собственная мать-язычница, которая позже раскаялась, и сама приняла мученическую кончину. Святой был казнен. Подвиг Прокопия вдохновил многих людей уверовать в Христа. Также в этот день почитают Праведного Прокопия Устьянского (XVII), священномучеников Феодора и Николая пресвитеров (1918).