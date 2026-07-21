Что будет основанием для единого пособия: в РФ уточнили перечень причин отсутствия дохода

С 21 июля в России начали действовать поправки к правилам назначения единого пособия. Они уточняют перечень причин отсутствия трудового дохода. В список вошли инвалиды I группы, престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном уходе, а также лица, достигшие восьмидесятилетнего возраста. Важно, что единое пособие теперь может получить только близкий родственник. Поправки прокомментировали в пресс-службе Соцфонда.
Так, уход за нетрудоспособным лицом будет учитываться при оценке нуждаемости семьи исключительно при условии родства. Это должны быть только близкие люди. Соцфонд пояснил это определение.
«К таким лицам относятся дети, родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры, внуки и супруги. Дальние родственники, соседи или посторонние люди, за которыми осуществляется присмотр, более не будут давать права на применение правила “нулевого дохода” при оформлении единого пособия», — сказано в материале.
Претендующая на выплаты семья должна подтвердить степень родства документально. Потребуется предоставить свидетельства. Они должны подтверждать родственную связь.
Также уточняется, что присмотр за нетрудоспособным лицом принимается в качестве объективной причины для отсутствия дохода, если соответствующий период оформлен в Соцфонде. Он должен длиться не менее 10 месяцев. Если он велся меньше, то засчитывается пропорционально, проинформировали в организации.
Соцфонд с 1 июля начал по-другому рассчитывать некоторые пособия. Часть выплат теперь назначают по данным, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете. До этого Соцфонду приходилось отдельно запрашивать сведения у работодателя. Если нужная информация уже есть в системе СФР, человеку не придется повторно ее подтверждать. Изменения коснулись больничных, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременного пособия при рождении малыша.
В РФ, кроме того, предложили ввести ежемесячные выплаты одному из неработающих родителей. Их намерены перечислять тому, кто занимается уходом за ребенком. Депутат Госдумы Сергей Миронов направил соответствующие письмо министру труда Антону Котякову.