Что будет основанием для единого пособия: в РФ уточнили перечень причин отсутствия дохода

Соцфонд с 1 июля начал по-другому рассчитывать некоторые пособия. Часть выплат теперь назначают по данным, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете. До этого Соцфонду приходилось отдельно запрашивать сведения у работодателя. Если нужная информация уже есть в системе СФР, человеку не придется повторно ее подтверждать. Изменения коснулись больничных, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременного пособия при рождении малыша.