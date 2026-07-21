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В России изменили порядок наказания водителей за нарушения после ДТП

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С июля 2026 года в России вступили в силу изменения, которые исключают возможность двойного наказания водителей за одно и то же нарушение в сфере дорожного движения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С июля 2026 года в России вступили в силу изменения, которые исключают возможность двойного наказания водителей за одно и то же нарушение в сфере дорожного движения.

Теперь автомобилиста не смогут сначала оштрафовать, а затем лишить водительских прав за один эпизод ДТП.

По словам эксперта, сам запрет на двойное наказание существовал и раньше, однако проблема была связана с процедурой рассмотрения дел. В некоторых случаях водитель сначала получал штраф за нарушение ПДД, а позднее, после выяснения более серьезных последствий аварии, мог получить дополнительное наказание.

Согласно новым правилам, если по одному событию возбуждены несколько дел, судья обязан запросить все материалы и принять единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств.