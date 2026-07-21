В России изменили порядок наказания водителей за нарушения после ДТП

По словам эксперта, сам запрет на двойное наказание существовал и раньше, однако проблема была связана с процедурой рассмотрения дел. В некоторых случаях водитель сначала получал штраф за нарушение ПДД, а позднее, после выяснения более серьезных последствий аварии, мог получить дополнительное наказание.