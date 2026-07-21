Адвокат Лурье раскрыла, что реально творится в бывшей квартире Долиной

СМИ писали, что Лурье якобы так и не въехала в квартиру после выигранного дела, а дизайн-проект, подготовленный к ремонту, так и остался нереализованным. Более того, утверждалось, что внутри жилья сохранилась обстановка времен Долиной — мебель, антиквариат и даже паркет с инициалами певицы. Покупателя якобы уже нашли — некоего московского миллионера, а сделку сопровождают юристы.