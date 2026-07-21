Адвокат Лурье раскрыла, что реально творится в бывшей квартире Долиной

В понедельник информационное пространство всколыхнула новость: Полина Лурье, выигравшая в Верховном суде право на квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках, якобы выставила ее на продажу. Речь шла о пятикомнатных апартаментах площадью 236 кв. м, за которые новая хозяйка будто бы рассчитывала выручить 200 миллионов рублей.
СМИ писали, что Лурье якобы так и не въехала в квартиру после выигранного дела, а дизайн-проект, подготовленный к ремонту, так и остался нереализованным. Более того, утверждалось, что внутри жилья сохранилась обстановка времен Долиной — мебель, антиквариат и даже паркет с инициалами певицы. Покупателя якобы уже нашли — некоего московского миллионера, а сделку сопровождают юристы.
Жесткий ответ адвоката Лурье.
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в эксклюзивном комментарии для aif.ru опровергла все сообщения о продаже.
«Нет-нет, ничего не продается. Даже мыслей таких не было… Полина очень переживает, непонятно, зачем это всё», — категорично заявила она.
На вопрос о том, кто мог запустить слухи, адвокат ответила с нескрываемым возмущением: «Кто мог так нагадить? Нет, даже предположений нет».
Квартирная эпопея: как Лурье судилась с Долиной.
Чтобы понять, почему эта квартира привлекает столько внимания, стоит вспомнить предысторию.
Скандал разразился летом 2024 года. Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но вскоре заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты под видом сотрудников силовых структур выманили у певицы 317 миллионов рублей, убедив ее, что накопления и недвижимость находятся под угрозой.
Долина обратилась в суд, пытаясь вернуть жилье. Хамовнический районный суд, а затем и Второй кассационный суд встали на сторону певицы, признав сделку недействительной. Однако Лурье не сдалась и обжаловала решения нижестоящих инстанций.
Кульминация наступила в декабре 2025 года — Верховный суд РФ отменил все предыдущие решения и постановил передать квартиру Лурье. 19 января 2026 года, после визита судебных приставов, Полина Лурье наконец получила долгожданные ключи от квартиры.
Что на самом деле происходит с квартирой.
Несмотря на то, что юридическая победа одержана, жизнь в скандальных апартаментах пока не налажена. По словам Свириденко, Лурье пока не переехала в квартиру на постоянной основе, но активно готовится к этому.
«Дизайн-проект уже утвержден, скоро начнутся активные действия, наверное, ближе к концу лета. Сейчас Полина с детишками…» — рассказала адвокат.
На прямой вопрос о том, проживает ли Лурье в этой квартире сейчас, Свириденко ответила коротко: «Нет-нет», не уточнив, где именно находится ее клиентка.
Ранее адвокат рассказывала, что соседи в элитном доме тепло приняли новую хозяйку. «Дом такой камерный; и его управляющий, и жильцы дома тепло приняли ее. Все хорошо», — говорила Свириденко.
Зачем кому-то понадобились слухи.
У адвоката Лурье нет мыслей насчет того, кто мог запустить слухи. Можно лишь гадать: возможно, это попытка дестабилизировать Лурье после ее долгой и изнурительной судебной борьбы. Или же просто «желтая» новость, созданная для привлечения внимания к одному из самых громких квартирных скандалов последних лет.
Как бы то ни было, в реальности квартиру в Хамовниках никто не продает.
Полина Лурье готовится к ремонту и новоселью, а слухи о продаже — не более чем «утка».