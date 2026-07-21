Получивший 20 лет колонии за поджог костромского клуба Ионкин ушел на СВО

Трагедия разыгралась в ночь на 5 ноября 2022 года. Согласно обвинительному заключению, Ионкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном центре «Полигон», спровоцировал конфликт с одним из посетителей и, пытаясь напугать его, выпустил файер, после чего в клубе загорелся потолок. Кроме того, он продолжал стрелять на улице.