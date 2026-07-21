Получивший 20 лет колонии за поджог костромского клуба Ионкин ушел на СВО

Сержант Вооруженных сил (ВС) РФ Станислав Ионкин, которого осудили за пожар в клубе «Полигон» в Костроме, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает источник агентства, Ионкина приговорили к 20 годам лишения свободы, и уже сейчас он выполняет боевые задачи на территории Украины. Адвокат Ионкина отказался комментировать ситуацию.
Напомним, в марте 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего Станислава Ионкина к 20 годам колонии строгого режима, устроившего пожар в клубе «Полигон» в Костромской области, в результате которого погибли 13 человек.
Осужденный и его адвокат пытались оспорить приговор. Однако в августе того же года апелляционный военный суд оставил в силе приговор поджигателю костромского клуба «Полигон», военнослужащего Станислава Ионкина.
Трагедия разыгралась в ночь на 5 ноября 2022 года. Согласно обвинительному заключению, Ионкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном центре «Полигон», спровоцировал конфликт с одним из посетителей и, пытаясь напугать его, выпустил файер, после чего в клубе загорелся потолок. Кроме того, он продолжал стрелять на улице.
Сумма гражданских исков к Ионкину от 46 потерпевших составляет около 52,5 миллиона рублей. Прокурор просил удовлетворить эти иски, но в размере 1 миллиона рублей в интересах каждого пострадавшего. В четверг, 14 марта 2024 года, военный суд взыскал в пользу владельца клуба, родственников погибших и организатора мероприятия в общей сложности более 55 миллионов рублей.
К слову, в 2024 году один из осуждённых по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов заключил контракт с Министерством обороны РФ, был помилован и отправился в зону проведения специальной военной операции.
А годом ранее ранее осужденный за сексуальную связь с несовершеннолетним режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий ушел из колонии в зону проведения спецоперации. По крайней мере, такое заявление опубликовано на официальной страничке 50-летнего мужчины.