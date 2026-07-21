Предупреждение для американцев: удары по Ирану обернулись риском для рейсов

Госдепартамент США предупредил граждан, находящихся на Ближнем Востоке, о риске отмены рейсов и перебоев в авиасообщении. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и ответных действий Тегерана.
Американские власти призвали граждан, находящихся в регионе, проявлять повышенную осторожность. В заявлении отмечается, что из‑за ситуации на Ближнем Востоке возможны отмены рейсов, временное закрытие воздушного пространства и перебои в поездках.
Госдеп рекомендовал тем, кто планирует поездку в регион или транзит через него, пересмотреть свои планы. Предупреждение прозвучало на фоне сообщений Washington Post о том, что США наращивают военное присутствие и готовятся к масштабным действиям против Ирана.
Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о завершении конфликта в ночь на 18 июня. Однако после 8 июля американские военные провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США заявило, что атаки стали ответом на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
Иранские военные нанесли ответные удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что режим прекращения огня более не действует.
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