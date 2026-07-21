Цена на свинину в РФ снизилась почти на два процента с января по июнь

Свинина в России подешевела почти на два процента с января по июнь текущего года до 392 рублей за килограмм, подсчитало РИА Новости по данным Росстата.
Если в январе килограмм мясной продукции стоил 398,3 рубля, то в июне — 392 рубля. Бескостная свинина упала в цене примерно на 2,4 процента за тот же период — с 499 до 487 рублей за килограмм.
Эксперт АКРА Антон Тренин объяснил снижение цен высокой степенью индустриализации отрасли, мощностями производителей и их способностью оперативно регулировать объемы выпуска. Он также обратил внимание на влияние стоимости кормов, которые являются одной из крупнейших статей затрат.
Благоприятная ситуация с кормовой базой в начале года сложилась благодаря хорошему урожаю зерновых в 2025 году, что обеспечило достаточное предложение компонентов для кормов и создало условия для снижения их стоимости, говорится в сообщении.
13 июля сообщалось, что за год говядина в России подорожала на 15,58 процента — средняя стоимость сейчас составляет 744,9 рубля за килограмм.
До этого стало известно, что курица и другое мясо птицы подорожают из-за тяжелого состояния отрасли. Производители столкнулись с серьезным ухудшением экономики бизнеса.