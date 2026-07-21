Количество авиарейсов из Братска в Новосибирск и Иркутск увеличится

С 6 августа к действующим рейсам Новосибирск — Братск — Новосибирск добавится еще один. Перелеты из Новосибирска в Братск и обратно будут осуществляться еще и по четвергам. Таким образом, перевозчики будут выполнять 14 полетов в неделю. По два вылета ежедневно. Такое расписание будет действовать до 27 августа.