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Количество авиарейсов из Братска в Новосибирск и Иркутск увеличится

Количество рейсов из аэропорта Братска в Новосибирск и Иркутск увеличится. Изменения вступят в силу с начала августа и с начала сентября соответственно. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Братска.

Источник: Аэропорт Братска

С 6 августа к действующим рейсам Новосибирск — Братск — Новосибирск добавится еще один. Перелеты из Новосибирска в Братск и обратно будут осуществляться еще и по четвергам. Таким образом, перевозчики будут выполнять 14 полетов в неделю. По два вылета ежедневно. Такое расписание будет действовать до 27 августа.

С 3 сентября введут дополнительные рейсы до Иркутска. Они будут выполняться по четвергам и субботам. Вылеты из Братска в областной центр будут осуществляться в 15:00. Действующие рейсы из Братска в Иркутск сохранятся. Таким образом, увеличение вылетов составит с четырех до шести в неделю.

В сообщении аэропорта Братска также отмечается, что до конца августа сохранится количество рейсов в Москву. Сейчас они выполняются по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 30 августа субботние рейсы уберут. Таким образом, самолеты из Братска в столицу страны начнут летать три раза в неделю.