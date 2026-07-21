Количество авиарейсов из Братска в Новосибирск и Иркутск увеличится

С 6 августа к действующим рейсам Новосибирск — Братск — Новосибирск добавится еще один. Перелеты из Новосибирска в Братск и обратно будут осуществляться еще и по четвергам. Таким образом, перевозчики будут выполнять 14 полетов в неделю. По два вылета ежедневно. Такое расписание будет действовать до 27 августа.
С 3 сентября введут дополнительные рейсы до Иркутска. Они будут выполняться по четвергам и субботам. Вылеты из Братска в областной центр будут осуществляться в 15:00. Действующие рейсы из Братска в Иркутск сохранятся. Таким образом, увеличение вылетов составит с четырех до шести в неделю.
В сообщении аэропорта Братска также отмечается, что до конца августа сохранится количество рейсов в Москву. Сейчас они выполняются по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 30 августа субботние рейсы уберут. Таким образом, самолеты из Братска в столицу страны начнут летать три раза в неделю.