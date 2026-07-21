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На Запорожье почти 11 тыс. абонентов остались без воды

Это произошло из-за аварии на сетях электроснабжения.

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Около 11 тыс. абонентов города Днепрорудное в Запорожской области остались без воды из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале госпредприятия «Вода Запорожья».

«В связи с аварийным отключением в сетях электроснабжения 21 июля без централизованного водоснабжения временно остаются 10 869 абонентов», — говорится в сообщении.

В «Воде Запорожья» отметили, что водоснабжение будет восстановлено сразу после устранения аварии на энергосетях.

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