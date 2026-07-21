Хабаровский рядовой поставил на поток ремонт аккумуляторов в зоне СВО

Рядовой Иван Павлюк из ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, помог в короткие сроки развернуть стационарный участок для обслуживания и ремонта аккумуляторных батарей в зоне СВО. Благодаря новой площадке техника подразделения смогла быстрее возвращаться в строй, сообщили в пресс-службе окружного штаба.
В составе ремонтной бригады военнослужащий установил восемь специальных автофургонов-мастерских. В них оборудовали места для хранения аккумуляторов, посты для их разрядки и отдельную зону для слесарных работ.
Кроме того, на участке подготовили безопасные места для хранения электролита и организовали весь цикл обслуживания батарей. Такая схема позволила ремонтникам не отправлять неисправные аккумуляторы в тыл и проводить основные работы непосредственно рядом с подразделением.
За профессионализм и инициативу Ивана Павлюка наградили медалью Суворова.