В Солнечном округе Хабаровского края выбрали брендбук муниципалитета

— Хочу сказать отдельное спасибо каждому, кто решился, кто не побоялся показать свой взгляд. Спасибо, что не побоялись представить свои идеи, поделились частичкой любви к нашему муниципалитету! — подчеркнул глава Солнечного округа Сергей Семёнов.