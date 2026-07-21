В Солнечном округе Хабаровского края выбрали брендбук муниципалитета

На прошедших выходных в Солнечном округе выбрали победителей конкурса по созданию брендбука муниципалитета, участие в котором приняли люди разных возрастов и профессий. По итогам проекта были отобраны лучшие работы — логотип, слоган и формулировки ценностей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Хочу сказать отдельное спасибо каждому, кто решился, кто не побоялся показать свой взгляд. Спасибо, что не побоялись представить свои идеи, поделились частичкой любви к нашему муниципалитету! — подчеркнул глава Солнечного округа Сергей Семёнов.
Конкурсная комиссия выбрала трех победителей: награду за лучший логотип получила Валерия Гаврилова, за формулировку ценностей округа — Олеся Русакова, за слоган — Ольга Беляева.
Напомним, что собственная эмблема появилась у села Некрасовка Хабаровского района. Логотип, разработанный Русланом Журавелем в рамках творческого конкурса, получил высокую оценку жюри.