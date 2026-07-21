Редкие краснокнижные растения нашли на туристической тропе в Приморье

На самом северном туристическом маршруте Дальневосточного морского заповедника на острове Попова обнаружили сразу семь видов редких растений, занесенных в Красную книгу. Теперь на этом участке, который находится в черте Владивостока, обустроят экотропу — здесь появятся деревянные настилы, лестницы и новые информационные стенды, сообщила пресс-служба национального парка «Земля леопарда».