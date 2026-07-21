Редкие краснокнижные растения нашли на туристической тропе в Приморье

На самом северном туристическом маршруте Дальневосточного морского заповедника на острове Попова обнаружили сразу семь видов редких растений, занесенных в Красную книгу. Теперь на этом участке, который находится в черте Владивостока, обустроят экотропу — здесь появятся деревянные настилы, лестницы и новые информационные стенды, сообщила пресс-служба национального парка «Земля леопарда».
Прежде чем размещать какие-либо объекты благоустройства, важно оценить текущее состояние окружающей природной среды. В ходе исследований были найдены как сильные стороны, например, редкие и уникальные виды растений, так и аспекты, над которыми нужно работать: старые тропы с эрозионными промоинами.
Специалисты нанесли на карту места произрастания краснокнижных растений (ценопопуляции), среди обнаруженных видов — лилия поникающая (Lilium cernuum), которая в России встречается только на юге Приморского края.
Полевые работы провели в рамках проекта «Научно-обоснованное благоустройство туристического маршрута “Ботанический сад полуострова Ликандера”. Учёные выбрали более 20 постоянных мониторинговых участков для дальнейших наблюдений и сделали полные геоботанические описания тропы и объектов показа.
Как отмечают специалисты, видовой состав растительности служит индикатором экологического состояния природного объекта. Повторные исследования этих участков позволят при необходимости скорректировать меры по поддержке заповедной территории и свести к минимуму негативное воздействие.
После завершения всех работ на туристическом маршруте появятся настилы, лестницы и новые стенды. «Ботанический сад полуострова Ликандера» станет первой экотропой северного участка заповедника, расположенного в пределах Владивостока.
Напомним, что этим летом откроется геологический музей под открытым небом в селе Кравцовка Хасанского района Приморья. Новый объект познакомит посетителей с геологической историей региона, расскажет о формировании современного рельефа и представит палеонтологические находки. Об этом на пресс-туре, приуроченном к 110-летию старейшего заповедника Дальнего Востока — «Кедровой пади», имеющего статус ЮНЕСКО.