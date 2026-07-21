Укус шершня едва не убил дачника из Владивостока

Врачи Владивостокской клинической больницы № 2 спасли 51-летнего дачника после того, как мужчину ужалил шершень. Укус насекомог вызвал анафилактический шок и отек Квинке.
Утром в один из минувших выходных дачник почувствовал укол в плечо. Через несколько минут состояние мужчины резко ухудшилось: развились отек лица и горла, возникли удушье и помрачнение сознания. К моменту приезда скорой помощи давление упало до 80/50 мм ртутного столба, а нарастающий отек гортани почти полностью перекрыл дыхательные пути.
Главный внештатный токсиколог Минздрава Приморского края и заведующий отделением острых отравлений ВКБ № 2 Кирилл Коростылёв назвал этот случай классическим примером генерализованной аллергической реакции. Он уточнил, что после ужаления опасны быстро распространяющийся отек, крапивница по всему телу, осиплость голоса, чувство кома в горле и нехватка воздуха.
Вмешательство медиков скорой помощи, которые стабилизировали состояние пострадавшего, и дальнейшая помощь врачей ВКБ № 2 фактически спасли человеку жизнь. Сейчас мужчина продолжает лечение в отделении токсикологии и его здоровью ничего не угрожает.