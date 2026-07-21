Укус шершня едва не убил дачника из Владивостока

Утром в один из минувших выходных дачник почувствовал укол в плечо. Через несколько минут состояние мужчины резко ухудшилось: развились отек лица и горла, возникли удушье и помрачнение сознания. К моменту приезда скорой помощи давление упало до 80/50 мм ртутного столба, а нарастающий отек гортани почти полностью перекрыл дыхательные пути.