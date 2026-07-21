ИТ-холдинг Т1 получил платиновый партнерский статус «Рускомтехнологии» по платформе «Ключ-АСТРОМ»

В рамках сотрудничества ИТ-холдинг Т1 обеспечивает полный цикл работ по проектам на базе платформы «Ключ‑АСТРОМ» — от внедрения и интеграции до сопровождения и обучения заказчиков. Платформа «Ключ‑АСТРОМ» обеспечивает мониторинг инфраструктуры, операционных систем, приложений, контейнерных сред, логов и пользовательского опыта, а также поддерживает сквозной анализ транзакций от действий пользователя до работы приложений. Система автоматически собирает данные с наблюдаемых узлов и может интегрироваться с другими системами мониторинга, в том числе Prometheus и Zabbix.