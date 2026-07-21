ИТ-холдинг Т1 получил платиновый партнерский статус «Рускомтехнологии» по платформе «Ключ-АСТРОМ»

ИТ-холдинг Т1 получил высший — платиновый — партнерский статус компании «Рускомтехнологии» в рамках работы с платформой мониторинга и наблюдаемости ИТ‑систем «Ключ‑АСТРОМ».
Статус подтверждает экспертизу команды интегратора в области внедрения и сопровождения решений класса APM/Observability (систем мониторинга производительности приложений и ИТ-инфраструктуры) и расширяет возможности совместного продвижения платформы в сегменте крупных корпоративных заказчиков.
В рамках сотрудничества ИТ-холдинг Т1 обеспечивает полный цикл работ по проектам на базе платформы «Ключ‑АСТРОМ» — от внедрения и интеграции до сопровождения и обучения заказчиков. Платформа «Ключ‑АСТРОМ» обеспечивает мониторинг инфраструктуры, операционных систем, приложений, контейнерных сред, логов и пользовательского опыта, а также поддерживает сквозной анализ транзакций от действий пользователя до работы приложений. Система автоматически собирает данные с наблюдаемых узлов и может интегрироваться с другими системами мониторинга, в том числе Prometheus и Zabbix.
Развитие партнерства направлено на расширение присутствия платформы на рынке систем мониторинга и наблюдаемости, а также на развитие экспертизы команды интегратора. В ближайшей перспективе стороны планируют увеличить число сертифицированных специалистов и масштабировать проекты в сегменте крупных корпоративных заказчиков.
«Платиновый статус подтверждает нашу экспертизу по внедрению решений класса APM и Observability и позволяет расширять проекты по мониторингу цифровых сервисов у крупных заказчиков», — отметила Людмила Игнатова, заместитель коммерческого директора ИТ-холдинга Т1, директор по развитию бизнеса вертикали «Программно-аппаратные комплексы» ИТ-холдингаТ1.
«Присвоение платинового статуса партнеру ИТ-холдинг Т1 отражает высокий уровень компетенций команды. Мы видим высокий спрос на решения, которые позволяют быстро развернуть мониторинг, получить сквозную наблюдаемость ИТ-сервисов и анализировать работу систем на уровне кода без доработки приложений. Это дает компаниям возможность быстрее выявлять причины инцидентов, сокращать простои и избыточные инвестиций в инфраструктуру», — прокомментировал Игорь Хомков, управляющий партнер компании «Рускомтехнологии».