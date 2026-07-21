Раскрыт тайный список Пентагона: Иран готовит удар в самое слабое место США

Пока Вашингтон рапортовал о «ювелирных» ударах и полном уничтожении военного потенциала Ирана, ведущие американские издания обнародовали скандальные факты. The New York Post опубликовала данные, свидетельствующие о том, что Пентагон сознательно утаил сведения о десятках раненых и погибших американских солдат после ответных ударов Тегерана. Ситуация накаляется: по мнению The Washington Post, рост числа гробов с Ближнего Востока может спровоцировать неконтролируемую эскалацию и переход от бесконтактной войны к полномасштабной бойне.
Однако в Белом доме попытались сменить риторику и объяснить, что потери не столь серьезны.
Сравнение, которое взбесило Америку.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что власти США сейчас заняты банальным «заговариванием» проблемы.
«Американское общество сейчас пытаются убедить, что потери незначительны, — заявил эксперт. — Но учитывая, что в США заявляли, что иранский военный потенциал уничтожен, а он оказался не уничтожен, все эти воздушные операции превращаются в достаточно резонансную историю».
Скандал вышел на новый уровень, когда президенту Дональду Трампу пришлось лично оправдываться перед нацией. Пытаясь приуменьшить катастрофу, он заявил, что текущие потери несопоставимы с потерями в Афганистане или Вьетнаме. Однако, по мнению Шаповалова, эта аналогия слишком неудачна.
«Трамп заявил, что потери в Афганистане и Вьетнаме были существенно больше. Но эта позиция не выдерживает никакой критики, потому что военные действия в этих странах продолжались годами и на земле, а не бесконтактно», — отметил политолог.
Блеф Вашингтона: замкнутый круг эскалации.
Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи предупредил, что в случае гипотетической наземной операции жители иранских островов устроят армии США «теплый прием».
Шаповалов уверен, что ресурсов для полноценного вторжения у Штатов просто нет.
«Могут ли факты потерь привести к эскалации? Скорее нет. Потому как у Соединенных Штатов нет достаточных ресурсов для проведения наземной операции и для эскалации воздушной операции», — констатировал политолог.
По его словам, американцы сами загнали себя в ловушку, имитируя бурную деятельность на Ближнем Востоке.
«США не в состоянии выйти из замкнутого круга, в который они себя поместили. Они не могут ни выйти на качественно новый уровень эскалации, ни прекратить конфликт. Продолжат выступать с декларативными заявлениями и создавать видимость большой активности», — добавил эксперт.
Хитрый план Тегерана: Не переступая красные линии.
Пока Вашингтон считает потери и пытается сохранить лицо, Иран действует гораздо прагматичнее. Вопреки ожиданиям, Тегеран не собирается бросать армию на американские базы, хотя имеет для этого все возможности.
«У Ирана больше возможностей начать наземную операцию против американских баз, поскольку многочисленные и хорошо вооружённые иранские военные силы находятся в непосредственной близости с американскими военными базами», — отметил Шаповалов.
Несмотря на наличие возможностей, в Иране выбрали тактику ответных ударов вместо эскалации конфликта.
«Иран придерживается оборонительной тактики, которая включает удары по соседним государствам — союзникам США и по американским военным базам. Но пока иранцы наносят ракетные удары, они не переходят собственные границы», — резюмировал политолог.