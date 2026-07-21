Хабаровчанка украла из дома знакомого специи, игрушку и кухонные ножи

Согласно материалам дела, в день преступления девушка распивала алкоголь в компании подруги, затем поссорилась в переписке со знакомым и на такси приехала к его дому. Хозяев квартиры не было — они находились у родственников, а дверь оказалась незапертой. Воспользовавшись этим, фигурантка проникла в дом, собрала в рюкзак понравившиеся вещи (включая специи, игрушку, ножи и парфюмерию) и перед уходом устроила беспорядок.