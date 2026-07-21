В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадало 5 человек

Сотрудники Госавтоинспекции выявили в регионе 285 нарушений ПДД. Особое внимание уделено пресечению грубых нарушений: задержаны 16 водителей в состоянии опьянения (7 из них — в Хабаровске), 17 автомобилистов, не имевших или лишённых водительских прав. Также зафиксировано 21 нарушение по факту непропуска пешеходов (16 случаев — в краевом центре) и 11 нарушений со стороны пешеходов.