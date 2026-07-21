В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до плюс 26 градусов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза и до плюс 26 градусов прогнозируют в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночь на среду она может опуститься до плюс 13 градусов.
Ветер юго-западный, 5−10 м/с, при грозе ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от плюс 22 до плюс 27 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.