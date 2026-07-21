В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до плюс 26 градусов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза и до плюс 26 градусов прогнозируют в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.