Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до плюс 26 градусов

Атмосферное давление в столице составит около 746 мм ртутного столба.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза и до плюс 26 градусов прогнозируют в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночь на среду она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер юго-западный, 5−10 м/с, при грозе ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от плюс 22 до плюс 27 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.