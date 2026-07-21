Почти 24 тысячи диабетиков получили помощь в Хабаровском крае

С начала 2026 года врачи обследовали и проконсультировали более 23,7 тысячи жителей Хабаровского края с сахарным диабетом. Это свыше 60% пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Пациентов принимают более 50 эндокринологов в 16 поликлиниках и дневных стационарах. Особое внимание уделяют людям с диабетом первого типа: все дети от двух до 17 лет, а также беременные женщины получили системы непрерывного контроля глюкозы. На закупку приборов направили 136 млн рублей, ещё почти шесть тысяч жителей прошли обучение в школах диабета и научились самостоятельно следить за уровнем сахара, питанием и лечением.
Регулярные обследования помогают обнаруживать болезнь до появления тяжёлых осложнений. Врачи всё чаще выявляют преддиабет, когда изменение питания, физическая активность и своевременная терапия ещё могут остановить развитие заболевания. Эта работа ведётся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Отдельно краевой минздрав контролирует выдачу льготных лекарств. Когда нужного препарата временно нет в конкретной аптеке, его ищут в других медицинских учреждениях и доставляют пациенту, чтобы человек не прерывал лечение. Запасы для городов и отдалённых районов распределяет единый центр лекарственного обеспечения.
Добраться до эндокринолога могут и жители труднодоступных сёл. В июне врач работал на борту теплохода «Здоровье», который посетил 32 населённых пункта на Амуре и принял около двух тысяч человек. Во время таких поездок специалисты проверяют уровень сахара и состояние щитовидной железы, а обнаруженные нарушения позволяют начать лечение ещё до того, как болезнь серьёзно скажется на здоровье.