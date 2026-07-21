Почти 24 тысячи диабетиков получили помощь в Хабаровском крае

Добраться до эндокринолога могут и жители труднодоступных сёл. В июне врач работал на борту теплохода «Здоровье», который посетил 32 населённых пункта на Амуре и принял около двух тысяч человек. Во время таких поездок специалисты проверяют уровень сахара и состояние щитовидной железы, а обнаруженные нарушения позволяют начать лечение ещё до того, как болезнь серьёзно скажется на здоровье.