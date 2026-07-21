Отношения по контракту: топ-10 фиктивных романов в шоу-бизнесе

В 2012 году Кудрявцева призналась: она устала ждать от Лазарева предложения и решила расстаться. Спустя год телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. При этом звезды остались друзьями и продолжили работать в тандеме. Их постоянно зовут ведущими на «Песню года» и другие передачи. После расставания Лазарев отметил, что дорожит дружбой с Кудрявцевой, однако никогда не представлял себя в роли ее мужа. Он подчеркнул: вместе они не жили и даже в совместных отпусках останавливались в разных номерах.