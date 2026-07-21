Отношения по контракту: топ-10 фиктивных романов в шоу-бизнесе

Певица Татьяна Куртукова исключила возможность фиктивного романа с коллегой по сцене SHAMAN. Исполнительница подчеркнула, что выступает против продвижения карьеры подобными способами. Тем не менее нередко бывает так, что для звезд постановочные отношения становятся привычным делом и неотъемлемой частью их работы. Топ-10 фиктивных романов в шоу-бизнесе — в материале «Вечерней Москвы».
Дима Билан и Елена Кулецкая.
Певец Дима Билан и модель Елена Кулецкая познакомились в Париже. После этого они стали встречаться и появлялись вместе на различных светских мероприятиях. Музыкант даже пригласил девушку сняться в его клипе на песню «Это была любовь». Вскоре Билан пообещал, что женится на ней, если победит на Евровидении. Однако после триумфа артист уехал в турне, а Кулецкая отправилась в Нью-Йорк.
Свадьба не раз переносилась, а в интервью певец уклонялся от вопросов о личной жизни. Тогда поклонники поняли, что звездный роман оказался постановочным. После расставания и Билан, и Кулецкая признались, что их отношения были пиар-ходом, придуманным продюсером Яной Рудковской.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
На протяжении пяти лет поклонники внимательно наблюдали за романом телеведущей Леры Кудрявцевой и певца Сергея Лазарева. Пара регулярно выходила в свет и вместе проводила отпуск. Одни верили в скорую свадьбу, другие же сразу распознали в этом союзе пиар-ход: в тот период музыкант активно строил сольную карьеру, а телеведущей требовалось удерживать интерес молодой аудитории.
В 2012 году Кудрявцева призналась: она устала ждать от Лазарева предложения и решила расстаться. Спустя год телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. При этом звезды остались друзьями и продолжили работать в тандеме. Их постоянно зовут ведущими на «Песню года» и другие передачи. После расставания Лазарев отметил, что дорожит дружбой с Кудрявцевой, однако никогда не представлял себя в роли ее мужа. Он подчеркнул: вместе они не жили и даже в совместных отпусках останавливались в разных номерах.
Ольга Бузова и Дава.
Блогер Дава (Давид Манукян) и певица Ольга Бузова познакомились в 2019 году, а через пару месяцев Дава снялся в клипе певицы. После этого пара стала регулярно выходить в свет, и моментально возникли разговоры о пиар-романе. Такой союз оказался выгоден для обеих сторон: Манукян получил шанс записывать песни и обзавелся полезными контактами, а Бузова привлекла к себе дополнительное внимание.
Спустя полтора года пара устроила свадьбу на Мальдивах. Манукян дарил Бузовой дорогие подарки, но в ответ на вопросы об отношениях по контракту он лишь отшучивался. В день рождения певицы пара громко повздорила и прекратила общение. Позднее Бузова заявила, что Дава ей изменял и даже поднимал на нее руку. Тот поначалу хранил молчание, а затем все опроверг.
Тимати и Екатерина Сафарова.
После череды неудач в личной жизни рэпер Тимати отправился на поиски любви в проект «Холостяк». С первых же выпусков музыкант выделял среди участниц Екатерину Сафарову, которой в финале и вручил кольцо. Тимати познакомил девушку со своей семьей и улетел с ней отдыхать. Именно там, по словам Сафаровой, она осознала, что не воспринимает рэпера как будущего спутника жизни. Пара рассталась, однако многие стали говорить, что их отношения продлились ровно тот срок, что был зафиксирован в контракте.
Николай Басков и Виктория Лопырева.
Новость о том, что певец Николай Басков сделал телеведущей Виктории Лопыревой предложение, стала неожиданностью буквально для всех. До этого их не видели вместе ни на свиданиях, ни на отдыхе.
Свадьбу планировали провести в Грозном, но в назначенный день влюбленные так и не обменялись кольцами, а поклонники и журналисты еще сильнее утвердились во мнении: помолвка была лишь частью продуманной пиар-кампании звезд. Позже артист признался в фиктивности этих отношений. Кроме того, музыканта подозревали и в других пиар-романах: с телеведущей и певицей Оксаной Федоровой, а также с балериной Анастасией Волочковой.
Дженнифер Энистон и Винс Вон.
Слухи о романе актеров Дженнифер Энистон и Винса Вона возникли во время их совместной работы над фильмом «Развод по-американски». Артисты регулярно появлялись вместе на публике. Только после того, как картина вышла в прокат и заработала свыше 200 миллионов долларов, Вон сам заявил, что вся любовная история была не более чем пиар-ходом. Спустя время актер, осознав, что проговорился, предпринял попытку оправдаться, возложив вину за разрыв на чрезмерное внимание со стороны публики и прессы.
Ким Кардашьян и Крис Хамфрис.
Роман телезвезды Ким Кардашьян и баскетболиста Криса Хамфриса набирал обороты с невероятной скоростью: они начали встречаться в октябре 2010 года, в августе 2011 года уже поженились, а всего через 72 дня после свадьбы Кардашьян приняла решение о разводе.
Официальной причиной разрыва были объявлены «непримиримые разногласия», но ни СМИ, ни поклонники в это объяснение не поверили. Большинство пришло к выводу, что свадьбу устроили ради раскрутки реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Позже в судебных документах о бракоразводном процессе появились заявления от Хамфриса о том, что брак был просто сюжетной линией шоу.
Джастин Тимберлейк и Мила Кунис.
Актеры Мила Кунис и Джастин Тимберлейк стали открыто флиртовать друг с другом во время съемок фильма «Секс по дружбе». Их роман активно освещался в СМИ, которые еще больше подогревали интерес поклонников и к самой паре, и к выходу фильма. Однако сразу после выхода ленты на экраны Кунис и Темберлейк расстались, и многие поняли, что их роман был пиар-ходом.
Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун.
Похожая история была и у актеров Эндрю Гарфилда и Эммы Стоун, которые играли возлюбленных в дилогии «Новый Человек-паук». Их роман стал маркетинговым инструментом раскрутки фильмов. Поклонникам нравилась «химия» между актерами на экране и в жизни, однако были и те, кто сомневался в их искренности. Актеры пробыли вместе несколько лет, а затем расстались, когда серия фильмов закончилась.
Клаудия Шиффер и Дэвид Копперфильд.
Бурный роман знаменитого иллюзиониста Дэвида Копперфильда и немецкой топ-модели Клаудии Шиффер продлился почти шесть лет. Пара так умело разыгрывала страсть, что ни у кого не возникало сомнений в подлинности их чувств. Но после расставания директор Копперфильда рассказал, что отношения фокусника с Шиффер носили чисто коммерческий характер.
По его словам, они подписали договор, по которому модель зарабатывала 250 тысяч долларов в год. Условия обязывали ее регулярно выходить в свет с иллюзионистом и озвучивать прессе романтические подробности, а любые отношения с другими мужчинами запрещались до окончания срока действия соглашения.
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