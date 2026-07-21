Шедевр Da Vinci без разреза: В России впервые выполнили полностью роботическую операцию на сердце

Пациент готовился к операции по удалению атеросклеротической бляшки из брахиоцефальной артерии, однако во время обследования врачи обнаружили рестеноз в ранее установленном стенте. Специалисты решили отказаться от традиционного вмешательства с открытием грудной клетки и выбрали менее травматичный вариант лечения.