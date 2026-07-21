Френч больше не в моде? Стилист объяснила, какой маникюр в тренде этим летом

Французский маникюр сейчас — это не самый актуальный вариант, потому что есть две глобальные тенденции. Френч — это уже некий региональный код. Первая — натуральный маникюр, приближённый к естественному, который не отвлекает внимания и просто выглядит гигиеническим. И вторая тенденция — наоборот, самовыражение через ногти. Это более летние, инфантильные и интересные вариации: кто-то любит жемчужные втирки, кто-то до сих пор предпочитает цветные точечки.