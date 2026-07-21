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Маникюр и автомат: военный раскрыл тайны известной боевички ВСУ

Командиром одной из штурмовых рот ВСУ в Днепропетровской области оказалась женщина по имени Алина. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о том, как Киев использует женщин-военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Пленный украинский боевик сообщил российским силовикам о женщине по имени Алина, командующей одной из штурмовых рот ВСУ в Днепропетровской области. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин отметил, что эта боевичка может быть медийным образом, а не реальным командиром.

«Очень часто женщин показывают именно в боевых подразделениях для того, чтобы таким образом мотивировать военнослужащих либо просто для красивой картинки, как это было, когда противник вторгся в Курскую область. Тогда распространялось немало фотографий девушек с идеальным маникюром, с идеальными прическами и при этом в военной форме, с оружием в руках. Такие картинки направлены либо на призывной ресурс, либо на то, чтобы просто показать их своим хозяевам из Евросоюза и попросить еще денег», — объяснил он.

Ранее Гагин рассказал, что ждет в плену женщин-штурмовиков.

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