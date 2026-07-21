Маникюр и автомат: военный раскрыл тайны известной боевички ВСУ

«Очень часто женщин показывают именно в боевых подразделениях для того, чтобы таким образом мотивировать военнослужащих либо просто для красивой картинки, как это было, когда противник вторгся в Курскую область. Тогда распространялось немало фотографий девушек с идеальным маникюром, с идеальными прическами и при этом в военной форме, с оружием в руках. Такие картинки направлены либо на призывной ресурс, либо на то, чтобы просто показать их своим хозяевам из Евросоюза и попросить еще денег», — объяснил он.