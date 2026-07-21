В Омске скончался почётный работник ЖКХ Александр Бочкарёв

О смерти Александра Васильевича Бочкарева сообщили 20 июля в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области.
Большую часть профессиональной деятельности он посвятил коммунальной отрасли. Более 15 лет Бочкарёв руководил СРО Ассоциацией «Содействие развитию ЖКХ», а также входил в общественный совет при региональном Минэнерго.
За многолетнюю работу ему присвоили звание «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России». Также Александр Бочкарёв был награждён знаком отличия «За служение Омской области» III степени.
Прощание состоится в среду, 22 июля, с 11:00 до 11:45 в ритуальном зале по адресу: улица Рокоссовского, 17.
Редакция Om1 Омск выражает соболезнования родным и близким Александра Васильевича.