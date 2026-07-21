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Эксперт Литвинов назвал неочевидный способ очистки мозга от токсинов

Им стало выполнение упражнений на пресс, сообщил старший научный сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Постоянное сокращение мышц живота заставляет мозг в черепной коробке немного смещаться, что способствует очищению его тканей от токсинов и выведению отработанной жидкости. Об этом во Всемирный день мозга сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов.

«Когда пресс напрягается, он повышает давление в брюшной полости. По позвоночному венозному сплетению оно передается прямо в череп, заставляя головной орган смещаться вперед на несколько микрометров. Этот механизм жизненно важен, потому что обеспечивает мягкое механическое воздействие, выталкивая отработанную жидкость и токсины из тканей мозга в пространство между его оболочек», — сказал Литвинов.

Нарушение этого взаимодействия, например, из-за ожирения, которое хронически повышает внутрибрюшное давление, может мешать нормальной очистке мозга и способствовать снижению когнитивных функций, предупредил ученый.