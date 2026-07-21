Эксперт Литвинов назвал неочевидный способ очистки мозга от токсинов

«Когда пресс напрягается, он повышает давление в брюшной полости. По позвоночному венозному сплетению оно передается прямо в череп, заставляя головной орган смещаться вперед на несколько микрометров. Этот механизм жизненно важен, потому что обеспечивает мягкое механическое воздействие, выталкивая отработанную жидкость и токсины из тканей мозга в пространство между его оболочек», — сказал Литвинов.