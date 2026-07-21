Особый статус и значимость профессии: Путин распорядился усилить меры поддержки учителей

Сейчас в стране работает свыше 1 миллиона учителей. Педагогическое направление входит в топ-3 самых востребованных у поступающих в высшие учебные заведения. Педагогика — это область для тех, кто хочет не только передавать знания, но и быть частью больших изменений. Нацпроект «Молодёжь и дети» создает условия для комфортной работы педагогов по всей стране, пишет KP.RU.