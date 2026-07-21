Особый статус и значимость профессии: Путин распорядился усилить меры поддержки учителей

Российский лидер Владимир Путин 20 июля подписал документ о дополнительных мерах поддержки учителей. Он постановил создать единый образец удостоверения об особом статусе педагога. Президент поручил установить, что в стране признаётся общественная значимость профессии учителя. Так сказано в тексте документа.
Кроме того, Владимир Путин распорядился установить, что в России гарантируется обеспечение условий для развития учителей. В том числе, для них должны быть бесплатными электронные образовательные ресурсы, созданные за счет средств бюджетов РФ.
За полгода правительство должно установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя в России. Согласно распоряжению, будет также утвержден порядок выдачи такого документа.
«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить информирование учителей о полагающихся им мерах поддержки», — сказано в документе.
Кроме того, уточняется, что предоставление педагогам новых мер не должно повлечь снижение уровня осуществляемой в текущий момент поддержки. Данный указ — самостоятельный документ. Он предусматривает дополнительные меры поддержки, а не заменяет предыдущие.
Владимир Путин, помимо прочего, рекомендовал властям регионов обеспечить первоочередной прием детей учителей в детские сады. Этот пункт входит в число дополнительных мер поддержки педагогов.
Сейчас в стране работает свыше 1 миллиона учителей. Педагогическое направление входит в топ-3 самых востребованных у поступающих в высшие учебные заведения. Педагогика — это область для тех, кто хочет не только передавать знания, но и быть частью больших изменений. Нацпроект «Молодёжь и дети» создает условия для комфортной работы педагогов по всей стране, пишет KP.RU.
В России тем временем обсуждают устную проверку домашних заданий в школах. Как отметил заслуженный преподаватель Александр Снегуров, это положительно скажется на качестве знаний. Однако такое решение увеличит нагрузку на учителей. Педагогам придется выслушивать сделанные домашние задания на уроках, подчеркнул Александр Снегуров.