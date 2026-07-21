Возможная отставка главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского не поможет Зеленскому, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
В материале сказано, что Зеленский «не снимет напряжение». Кроме того, украинские командиры продолжат конфликтовать между собой.
«Новое имя на вершине власти не гарантирует снижения напряжённости внутри армии. По крайней мере, на начальном этапе следует ожидать внутренних распрей: нескольким командирам из обширного ближайшего окружения Сырского придётся столкнуться с переводом на другие должности», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что Зеленскому не удастся сохранить лицо.
«Второе требование протестующих — отставка генерала Сырского — Зеленскому нелегко удовлетворить компромиссом, позволяющим сохранить лицо», — написал он.
Напомним, на Украине продолжаются акции в поддержку экс-министра обороны Михаила Фёдорова. Основной причиной отставки Фёдорова эксперты называют его конфликт с Сырским. В украинских СМИ появились сообщения об отставке Сырского, в Киеве опровергли эту информацию.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.