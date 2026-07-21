На Западе признали, что отставка Сырского не спасёт Зеленского

«Новое имя на вершине власти не гарантирует снижения напряжённости внутри армии. По крайней мере, на начальном этапе следует ожидать внутренних распрей: нескольким командирам из обширного ближайшего окружения Сырского придётся столкнуться с переводом на другие должности», — говорится в сообщении.