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Крикалев рассказал о помощи ИИ космонавтам при написании отчетов на МКС

Заместитель главы Роскосмоса по пилотируемым программам заявил, что новые технологии позволяют быстрее создавать и модернизировать технику.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект уже используется на борту Международной космической станции в тестовом режиме, помогая космонавтам формировать ежедневные отчеты и оптимизировать работу. Об этом рассказал ТАСС заместитель главы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Работа с новыми технологиями, в том числе информационными, будет являться основой на борту для оптимизации работы космонавтов. Сейчас на МКС идет тестовая программа — скорее научный эксперимент по использованию искусственного интеллекта, который позволяет космонавтам облегчить работу по формированию будущих отчетов, написанию отчетов по ежедневной работе», — сказал Крикалев.

Он добавил, что новые технологии, включая аддитивные технологии и композитные материалы, позволяют быстрее создавать и модернизировать технику, и работа с ними ведется как инженерами на Земле, так и космонавтами на борту.

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