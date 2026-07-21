В Солонцах продолжается борьба со стихийными свалками

В Солонцовском сельсовете ведется масштабная борьба со стихийным складированием мусора. С начала 2026 года специалисты провели четыре крупные зачистки территорий, вывезя почти 2 280 тонн отходов. Кроме того, практически ежедневно проводятся локальные уборки. Параллельно с ликвидацией стихийных свалок администрация ведет работу с нарушителями. С начала года составлено порядка 140 административных протоколов, а общая сумма штрафов превысила 600 тысяч рублей. При этом главными загрязнителями часто выступают сами жители, которые ленятся пройти лишние метры до пустого контейнера, создавая свалки у переполненных баков, отмечают в пресс-службе Красноярского городского округа. Особую проблему представляют садовые товарищества. Из 80 расположенных на территории сельсовета обществ лишь единицы оборудовали контейнерные площадки и заключили договоры на вывоз отходов. Чтобы сделать систему обращения с отходами более эффективной, в Солонцах ведется масштабная реконструкция контейнерных площадок. До конца третьего квартала здесь построят 34 новые площадки по СанПиН, а часть из них оснастят камерами с искусственным интеллектом для эффективного поиска нарушителей. Площадки, камеры и штрафы помогают, но решить проблему окончательно можно только при ответственном отношении самих жителей, — отмечают в пресс-службе Красноярского городского округа.