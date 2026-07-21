Атлет из Прикамья выиграл первенство России и установил рекорд

Кроме того, команда в составе Анны Житиной, Валерии Праздниковой, Софии Хорошильцевой и Марии Румянцевой одержала победу в финале эстафетного бега 4×100 м. Ещё одну награду на первенстве взяла Арина Гапонова из Соликамска — она установили личный рекорд и стала бронзовым призёром в беге на 2000 м с препятствиями, спортсменка преодолела дистанцию за 07:12,23.