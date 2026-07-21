Эксперты рассказали, у какого дуба в России семьи просят о детях

Там пояснили, что в период язычества мордовские народы совершали у дуба жертвоприношения и молились. Дерево в народе еще называют «дуб счастья». Природный раритет внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под № 96. На сегодняшний день возраст дерева, по данным Центра древесных экспертиз «Здоровый лес», составляет 433 года.