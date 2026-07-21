Эксперты рассказали, у какого дуба в России семьи просят о детях

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Семейные пары просят у Симкинского дуба в Мордовии избавления от бесплодия, рассказали РИА Новости во всероссийской программе «Деревья — памятники живой природы».
«Одно из уникальнейших и старейших деревьев на территории республики Мордовия — Священный дуб древней мордвы — настоящее “чудо света”. Как гласит народная молва, дерево избавляет семейные пары от бесплодия, посылая им здоровых детей», — рассказали специалисты Программы.
Там пояснили, что в период язычества мордовские народы совершали у дуба жертвоприношения и молились. Дерево в народе еще называют «дуб счастья». Природный раритет внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под № 96. На сегодняшний день возраст дерева, по данным Центра древесных экспертиз «Здоровый лес», составляет 433 года.