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Эксперты рассказали, у какого дуба в России семьи просят о детях

РИА Новости: семьи просят у Симкинского дуба в Мордовии избавления от бесплодия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Семейные пары просят у Симкинского дуба в Мордовии избавления от бесплодия, рассказали РИА Новости во всероссийской программе «Деревья — памятники живой природы».

«Одно из уникальнейших и старейших деревьев на территории республики Мордовия — Священный дуб древней мордвы — настоящее “чудо света”. Как гласит народная молва, дерево избавляет семейные пары от бесплодия, посылая им здоровых детей», — рассказали специалисты Программы.

Там пояснили, что в период язычества мордовские народы совершали у дуба жертвоприношения и молились. Дерево в народе еще называют «дуб счастья». Природный раритет внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под № 96. На сегодняшний день возраст дерева, по данным Центра древесных экспертиз «Здоровый лес», составляет 433 года.