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Level Group: у 42% россиян ни разу не спрашивали диплом при приеме на работу

Только 10% опрошенных рассказали, что предъявить документ об образовании требовали на каждом новом месте работы.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Почти у половины россиян (42%) работодатели никогда не спрашивали диплом о высшем или среднем специальном образовании при приеме на работу. Еще 30% сталкивались с требованием предъявить документ лишь на некоторых местах работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования девелоперской компании Level Group, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Оказалось, 42% россиян признались, что ни разу в жизни их не просили показать диплом на собеседовании или при оформлении документов — работодатели о нем даже не спрашивали. Еще почти треть респондентов (30%) сталкивались с требованием предъявить диплом лишь на некоторых местах работы: например, при самом первом трудоустройстве, либо при переходе в госструктуры или крупные консервативные корпорации», — говорится в сообщении.

Лишь 10% опрошенных сообщили, что работодатели строго требовали предъявить диплом на каждом новом месте работы. При этом половина респондентов (51%) заявили, что учебное заведение дало им лишь хорошую базу и нетворкинг, а реальной профессии пришлось учиться уже на практике.