Level Group: у 42% россиян ни разу не спрашивали диплом при приеме на работу

«Оказалось, 42% россиян признались, что ни разу в жизни их не просили показать диплом на собеседовании или при оформлении документов — работодатели о нем даже не спрашивали. Еще почти треть респондентов (30%) сталкивались с требованием предъявить диплом лишь на некоторых местах работы: например, при самом первом трудоустройстве, либо при переходе в госструктуры или крупные консервативные корпорации», — говорится в сообщении.