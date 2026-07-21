За выходные в Красноярске задержали более 30 пьяных водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники полка ДПС подвели итоги рейдов, которые прошли в минувшие выходные. За несколько дней инспекторы выявили сотни нарушений правил дорожного движения.
Особое внимание дорожные полицейские уделяли наиболее опасным нарушениям. Так, более 20 водителей выехали на встречку, что нередко становится причиной серьезных ДТП.
Кроме того, инспекторы задержали 35 человек, которые управляли автомобилями без водительского удостоверения. Еще более 30 водителей сели за руль пьяными.
Во время проверок сотрудники Госавтоинспекции также контролировали соблюдение правил на пешеходных переходах. Зафиксировано 19 нарушений со стороны водителей и более 20 — со стороны пешеходов.
В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила, быть внимательными и ответственными на дорогах.
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