ИРНИТУ укрепляет сотрудничество с Харбинским университетом науки и технологий в области электроэнергетики и возобновляемой энергии

Делегация ИРНИТУ во главе с ректором Михаилом Корняковым посетила Харбинский университет науки и технологий (КНР, провинция Хэйлунцзян). В ходе переговоров стороны обсудили перспективы научного сотрудничества в областях электроэнергетики, электротехники и возобновляемой энергии.
В состав делегации вошли проректор по международной деятельности Степан Быков, профессор Константин Суслов, а также проектный менеджер отдела международных научных и образовательных проектов Константин Хобта.
Визит был организован в рамках развития партнёрских отношений между двумя вузами. Делегацию из Иркутского политеха принимал проректор ХУНТ Ху Цзюнь.
Одно из ведущих инженерно-технических учебных заведений провинции Хэйлунцзян осуществляет подготовку бакалавров по 47 направлениям, магистров — по 51 направлению и аспирантов — по 16 направлениям. В университете обучается около 20 тысяч студентов, работают 17 институтов и девять научных центров. ХУНТ является одним из ключевых вузов провинции в области авиамашиностроения, а также имеет сильные научные школы по электротехнике и материаловедению.
Стороны отметили совместное желание подавать заявки на конкурсы Российского научного фонда (РНФ) и Минобрнауки РФ и Национального фонда естественных наук Китая (NSFC). Участники встречи подчёркнули, что для успешного получения финансирования необходимо иметь общий научный задел, в частности, — совместные публикации в высокорейтинговых журналах.
«Важным шагом для определения совместных тем исследований может стать организация визитов преподавателей и учёных ИРНИТУ в ХУНТ для проведения научных семинаров», — сказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.
По итогам переговоров профессор Константин Суслов и заместитель директора Научно-исследовательского института электроэнергетических систем и автоматизации Гао Хань определили совместные тематики для исследований в области зелёной энергетики.
Сотрудничество между вузами ведётся благодаря соглашению об академическом обмене, подписанному в январе 2026 года.
В сентябре в Харбин на стажировку отправятся четыре студента ИРНИТУ, а в политех приедут два студента ХУНТ для прохождения обучения по программам академической мобильности.
После переговоров делегация ИРНИТУ посетила выставочный зал новых источников энергии, лабораторию новых источников энергии и музей режущего инструмента ХУНТ, где ознакомилась с научно-технической базой университета и перспективными разработками китайских коллег.
Как отметил Михаил Корняков, достигнутые договорённости открывают новые возможности для углубления научно-образовательного партнёрства между вузами, способствуя развитию совместных исследований в приоритетных для обеих сторон областях энергетики и электротехники.