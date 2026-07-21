ИРНИТУ укрепляет сотрудничество с Харбинским университетом науки и технологий в области электроэнергетики и возобновляемой энергии

Одно из ведущих инженерно-технических учебных заведений провинции Хэйлунцзян осуществляет подготовку бакалавров по 47 направлениям, магистров — по 51 направлению и аспирантов — по 16 направлениям. В университете обучается около 20 тысяч студентов, работают 17 институтов и девять научных центров. ХУНТ является одним из ключевых вузов провинции в области авиамашиностроения, а также имеет сильные научные школы по электротехнике и материаловедению.