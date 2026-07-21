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Диетолог Поляков сказал, сколько можно съесть голубики в день без вреда

Врач назвал суточную норму голубики для здоровья. О пользе этой ягоды читайте в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, сколько можно за день съесть голубики без вреда здоровью.

«От 200 до 400 граммов голубики в день вполне допустимо, это адекватная порция», — сказал Поляков.

Врач также рассказал о пользе этой ягоды. В голубике содержатся антиоксиданты, которые замедляют процесс старения, уменьшают воспалительный фон, укрепляют сосуды.

«Антиоксиданты поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С», — резюмировал диетолог.

В Центральной России сезон голубики обычно длится с июля по сентябрь. При этом пик качества и самого активного сбора приходится на июль-август.