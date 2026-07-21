Диетолог Поляков сказал, сколько можно съесть голубики в день без вреда

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, сколько можно за день съесть голубики без вреда здоровью.
«От 200 до 400 граммов голубики в день вполне допустимо, это адекватная порция», — сказал Поляков.
Врач также рассказал о пользе этой ягоды. В голубике содержатся антиоксиданты, которые замедляют процесс старения, уменьшают воспалительный фон, укрепляют сосуды.
«Антиоксиданты поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С», — резюмировал диетолог.
В Центральной России сезон голубики обычно длится с июля по сентябрь. При этом пик качества и самого активного сбора приходится на июль-август.