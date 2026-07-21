Лантратова рассказала о намерении «проехать всю страну» в качестве омбудсмена

«Задачу себе ставлю — за этот период времени проехать всю страну, постараться максимально быстро. И уже, действительно, проехали с нашей командой 10 регионов. Это важно, потому что ты погружаешься в проблематику субъектов и ведешь приемы граждан. Но периодически просят провести прием и используя формат видеосвязи», — поделилась она.