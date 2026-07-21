На Дону пресекли 748 случаев незаконной перевозки скота и птицы. Об этом сообщает пресс-служба территориального Россельхознадзора. С начала 2026 года по июль включительно на дорогах региона зафиксировали 748 фактов незаконной транспортировки сельскохозяйственных животных и птиц. Выявить нарушения помогли 58 совместных рейдов, которые инспекторы ведомства провели вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Как отметили в надзорном органе, чаще всего водители игнорируют базовые правила безопасности. Главными нарушениями стали перевозка скота без обязательного предварительного карантина и полное отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. Яркие примеры халатности выявили в разных уголках области. Так, в Зимовниковском районе инспекторы остановили автомобиль, в котором везли 6 голов крупного рогатого скота. Животных транспортировали из Обливского района в Чеченскую Республику без каких-либо разрешительных бумаг. Аналогичный случай произошел в Егорлыкском районе, где задержали машину с двумя сельхозживотными, также не имеющими необходимых документов. Теперь всем нарушителям предписано в срочном порядке отправить задержанный скот на карантин. Кроме того, материалы о выявленных фактах уже направлены в областное управление ветеринарии для принятия дальнейших мер и привлечения виновных к ответственности.