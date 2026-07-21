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На правобережье Красноярска прошел миграционный рейд

Полицейские Красноярска провели оперативно-профилактический рейд «Мигрант».

Источник: Комсомольская правда

На правобережье Красноярска полицейские и представители добровольной народной дружины провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Как рассказали в краевом МВД, их сотрудники посетили стройки и фермы в Ленинском районе.

Всего проверили 60 иностранных граждан — 37 человек доставили в отдел. Из них четырех взрослых и 14-летнего подростка поместили в специальные центры временного содержания.

На нарушителей полицейские составили пять протоколов, в том числе за отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в РФ.

Кроме того, сотрудники выявили факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет. В МВД пообещали продолжить работу по этому направлению.