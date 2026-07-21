Дон вошел в число самых трезвых регионов страны. Об этом свидетельствуют оперативные данные Минздрава России за июнь 2026 года, озвученные в донском правительстве. Ростовская область подтвердила статус одного из самых малопьющих субъектов Федерации. По итогам июня 2026 года донской регион вошел в 20 территорий с наименьшим потреблением алкоголя. В общероссийском рейтинге, охватившем 82 субъекта, область заняла 71-ю строчку. Показатель потребления спиртного здесь составил 5,03 литра на душу населения. Это значительно ниже среднего по стране уровня, который равен 7,62 литра. Примечательно, что такой общероссийский результат стал минимальным с конца 1990-х годов. Среди всех территорий Южного федерального округа донской регион оказался абсолютным лидером по приверженности трезвости и здоровому образу жизни.