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Хабаровские футболисты потерпели второе поражение подряд

«СКА» не смог набрать очки в матче с «Ротором».

Источник: Комсомольская правда

Встреча прошедшая в Волгограде, была вторым туром чемпионата. Команды к ней подошли без очков — от армейских 1−3, до 2−4 для хозяев площадки. И повторилась ситуация — «Ротор» видят среди претендентов на повышение в классе, и они стремились это доказать по ходу игры.

Первая половина встречи прошла под диктовку хозяев — множество опасных моментов, даже один мяч не засчитали. Но на тот момент, радость для хабаровчан еще сохранялась. Атаки «Ротора» удавалось сдерживать до пенальти в концовке, когда хозяева все-таки открыли счет — 1−0. Это и стало итогом встречи — Волгоград набирает первые очки, хабаровчане пока без них.

Завершение выездной серии будет в ночь с 25 на 26 июля по хабаровскому времени в Уфе против одноименного клуба.