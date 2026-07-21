Хабаровские футболисты потерпели второе поражение подряд

Встреча прошедшая в Волгограде, была вторым туром чемпионата. Команды к ней подошли без очков — от армейских 1−3, до 2−4 для хозяев площадки. И повторилась ситуация — «Ротор» видят среди претендентов на повышение в классе, и они стремились это доказать по ходу игры.
Первая половина встречи прошла под диктовку хозяев — множество опасных моментов, даже один мяч не засчитали. Но на тот момент, радость для хабаровчан еще сохранялась. Атаки «Ротора» удавалось сдерживать до пенальти в концовке, когда хозяева все-таки открыли счет — 1−0. Это и стало итогом встречи — Волгоград набирает первые очки, хабаровчане пока без них.
Завершение выездной серии будет в ночь с 25 на 26 июля по хабаровскому времени в Уфе против одноименного клуба.