Хабаровские футболисты потерпели второе поражение подряд

Первая половина встречи прошла под диктовку хозяев — множество опасных моментов, даже один мяч не засчитали. Но на тот момент, радость для хабаровчан еще сохранялась. Атаки «Ротора» удавалось сдерживать до пенальти в концовке, когда хозяева все-таки открыли счет — 1−0. Это и стало итогом встречи — Волгоград набирает первые очки, хабаровчане пока без них.